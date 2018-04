Designated Survivor-acteur LaMonica Garrett krijgt rol in Primal

Garrett zal de rol van Ringer op zich nemen, die directeur is bij Special Operations Group of United States Marshals. Dat meldt Deadline. Ook Famke Jansen en Nicolas Cage zullen in Primal te zien zijn.

Het verhaal speelt zich deels af op een Spaans vrachtschip met exotische en dodelijke dieren uit de Amazone die door 'jager' Nicolas Cage in het diepste geheim naar de Verenigde Staten worden gebracht, samen met een huurmoordenaar die aan de VS wordt uitgeleverd. De huurmoordenaar ontsnapt en laat de wilde dieren vrij, waardoor er chaos ontstaat op het schip.

Wanneer de film in de bioscoop te zien is, is niet bekend.