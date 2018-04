Hakim Traïdia en Margreet Blanken spelen rol in serie Kameleon

De eerste aflevering van de nieuwe reeks over de tweeling en hun boot is op zaterdag 21 april te zien bij NPO Zapp.

De tweeling Duke en Scott Huisman maken hun debuut als Hielke en Sietse Klinkhamer. Belangrijke andere rollen worden vertolkt door Michiel Kerbosch, Dominique van Vliet, Cas Jansen en Bas Muijs.

In de twaalfdelige serie komen veel actuele onderwerpen aan bod. Zo speelt Margreet Blanken, bij het grote publiek vooral bekend als zuster Reini uit MCW, de oma van de tweeling die lijdt aan dementie. Heit en Mem verschillen erg van mening over de vraag wat de beste zorg voor Beppe is.

Vluchtelingenstatus

Hakim Traïdia, onder meer bekend van zijn rol in Sesamstraat, speelt de rol van de vluchteling Tekeste. De komst van Tekeste in het dorp Lenten leidt tot veel beroering. De tweeling Klinkhamer besluit een handtekeningenactie op te zetten omdat zij vinden dat het vluchtelingengezin in Friesland moet blijven.

De nieuwe Kameleon-serie telt twaalf afleveringen.