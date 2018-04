Lady Bird-actrice Saoirse Ronan maakte regelmatig roadtrips zonder rijbewijs

De film, vanaf 5 april in de Nederlandse bioscopen, draait om Christine McPherson, een zeventienjarige puber die woont in Sacramento, Californië. Ze is bijna klaar met de middelbare school en wil graag studeren. Het meisje wordt door iedereen Lady Bird genoemd, een bijnaam die ze aan zichzelf heeft toegekend.

Centraal in Lady Bird staat de relatie tussen het hoofdpersonage en haar moeder Marion (een rol van Laurie Metcalf, die werd genomineerd voor een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol). Marion heeft er in de film zichtbaar moeite mee dat haar dochter binnenkort het huis gaat verlaten. In een scène komen de twee dichter tot elkaar en gaan ze samen open huizen bekijken, iets wat moeder en dochter vaker samen doen.

Zelf heeft de 23-jarige Ronan ook een speciale activiteit die ze met haar moeder onderneemt. "We gaan vaak samen op roadtrip. Zelfs toen ik nog niet eens mijn rijbewijs had, reed ik samen met haar al stiekem rond op de Ierse wegen (Ronan is half Iers en heeft ook in het land gewoond, red.). Ook laten we vaak samen haar hondje Fran uit."

Regisseur Greta Gerwig en haar moeder delen ook een liefde voor dieren. "We vinden het leuk om samen naar het dierenasiel te gaan om te kijken of er nog dieren zijn die een nieuw thuis nodig hebben", vertelt ze. Maar het bleef niet bij kijken: "We zijn meerdere keren thuisgekomen met een hondje of kat. Mijn vader moest dan maar accepteren dat we weer gezinsuitbreiding hadden gekregen."

Eerste keer

In de film wordt de kijker meegenomen in alle (puber)belevenissen van Lady Bird. Zo wordt ze voor de eerste keer verliefd en heeft ze ook voor het eerst in haar leven seks. Volgens het hoofdpersonage "een enorme teleurstelling".

NU.nl was benieuwd: wat ervoer Ronan in haar eigen leven als een grote deceptie? "Dat zijn toch wel de feestdagen", vindt de 23-jarige actrice, die in totaal drie keer voor een Oscar is genomineerd, waaronder voor Lady Bird. "Je verwacht er altijd ontzettend veel van. Je denkt: dit wordt de allerleukste dag of avond ooit, maar uiteindelijk blijkt dat vaak niet het geval. Zo heb ik veel vreselijke Oud en Nieuw-nachten gehad."

Gelukkig

De 34-jarige Gerwig kan zich geen specifiek moment herinneren dat heel teleurstellend voor haar was. "Van veel dingen in het leven verwacht je dat ze geweldig worden, maar dat blijkt dan juist niet zo te zijn - en andersom."

Welk moment daar in elk geval niet bij hoort, is het opnameproces van Lady Bird. Voor Gerwig, die ook actief is als actrice, is de film haar tweede regieproject tot dusver.

"Op de eerste dag van de opnames heb ik geroepen: 'zo gelukkig ben ik nog nooit geweest'", vertelt Gerwig. "Ik vond het geweldig om omringd te zijn met een cast en crew die hard werken, maar daar tegelijkertijd ook heel veel plezier in hebben."