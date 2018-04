Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Voor de bingewatchers die toe zijn aan iets nieuws, is de serie Arrow vanaf deze week te zien. Netflix voegde maar liefst alle seizoenen toe aan het aanbod, tot en met de meest recente, zestiende aflevering van de zesde reeks.

Arrow vertelt over Oliver Queen, wiens vader bij een schipbreuk om het leven komt. Zelf raakt hij vijf jaar zoek. Wanneer de rijke erfgenaam op een onbewoond eiland gevonden wordt en hij terug naar huis keert, merkt zijn omgeving dat hij veranderd is. Wat zij niet weten, is dat hij een alterego heeft ontwikkeld, die 's nachts als de mysterieuze Arrow onrecht en misdaad bestrijdt.

Fans van A Series Of Unfortunate Events kunnen uitgebreid gaan zitten voor het volledige tweede seizoen van de familievriendelijke dramaserie. De serie, gebaseerd op de boeken van Lemony Snicket, draait om de jonge Baudelaires, die nadat hun ouders zijn overleden, bij hun gestoorde oom Olaf gaan wonen. Die heeft maar één doel voor ogen: de kinderen zo snel mogelijk uit de weg ruimen en de erfenis opstrijken. Acteur Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) onthulde onlangs al wat we van seizoen twee kunnen verwachten.

Verder is het derde seizoen van Nowhere Boys te streamen. In de Australische actieserie staan vier zeer verschillende tieners - jongens die normaal gesproken nooit vrienden zouden zijn - centraal. Tijdens een schoolreisje raken ze verdwaald in een bos, waarna zij ontdekken dat ze in een parallelle wereld terechtgekomen zijn. Deze wereld is identiek aan de wereld die ze kennen, maar met één groot verschil: daarin zijn zij nooit geboren.

Deze week verschenen ook nieuwe afleveringen van onder meer Riverdale, Designated Survivor, Black Lightning en Lucifer op Netflix.

Films

Wie meer is van de films dan van de series, kan zijn hart ophalen deze week: er zijn héél veel nieuwe topproducties toegevoegd aan het aanbod, met voor werkelijk iedereen wat wils.

Voor romcomliefhebbers die films als 500 Days Of Summer puur genieten vinden, maakte Netflix de original Happy Anniversary. De film draait om een eigenzinnig stel, Mollie en Sam, dat drie jaar samen is. De twee hebben geen grote ruzies of problemen, en hebben het eigenlijk prima voor elkaar. Toch vraagt Mollie zich af "of dit alles is". Ze vindt het tijd voor een evaluatie en besluit samen met Sam terug te kijken op hun relatie. De grote vraag is: gaan ze uit elkaar, of samen verder? Ook deze romantische films zijn te vinden op Netflix.

Nóg een nieuwe Netflix Original is de film First Match. In het drama staat een koppige scholiere centraal die opgroeit in een pleeggezin. Ze wil de band met haar biologische vader, een ex-gevangene, sterker maken door zich aan te sluiten bij een worstelteam van alleen jongens.

Spiksplinternieuw is ook The Titan, met in de hoofdrol Sam Worthington (Manhunt: Unabomber). In het sciencefictionspektakel speelt hij een soldaat die op een toekomstige aarde een radicale, genetische transformatie ondergaat om de mensheid te redden. Zijn vrouw is bang dat zijn heldendaad weinig goeds zal brengen en vreest dat hij door zijn gedaanteverwisseling meer beest dan mens wordt.

Verder kun je genieten van onder meer niet één, maar vier Jason Statham-films, Sneekweek, De Reünie, de Amerikaanse remake van De Loft, Dark Skies, The butler, Good Will Hunting, Sinister, Scary Movie, Red 2 en The Expandables 3.

Documentaires

Heb je genoten van natuurfilms als De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad? Dan is de docu Holland, natuur in de delta (van dezelfde makers) een goede keus. De film is een ode aan de rivieren en het kustgebied van Nederland en de rijke natuur die zij de delta brengen. We zien de Hollandse natuur door de ogen van de kenmerkende dieren die de vruchtbare delta bevolken, waaronder de zeearend, de haas, het pimpernelblauwtje en de stekelbaars.

Wie denkt dat het leven van de succesvolle en wereldberoemde dj's van deze generatie over niets dan rozen gaat, heeft het mis. Dat bewijst de documentaire Avicii: True Stories, over het leven van de Zweed Tim Bergling die megahits scoorde met nummers als Wake Me Up en You Make Me. Uit deze achter-de-schermenfilm, gemaakt door één van zijn vrienden, blijkt dat hij flink gebukt ging onder de roem en met name onder het bizarre, ongezonde tourschema dat zijn management hem jarenlang opdrong. Vorig jaar besloot hij te stoppen als dj.

Deze week is er ook een politieke toevoeging; de docuserie Trump: An American Dream. Hierin vertellen critici en vrienden en kennissen van Donald Trump het typisch Amerikaanse verhaal van de vrijpostige zakenman die tegen alle verwachtingen in president van de Verenigde Staten werd.

Ook te bekijken is de nieuwe documentairereeks Rapture, over de impact van hiphop op de wereldcultuur en waarin baanbrekende artiesten hun levensverhaal delen, en The China Hustle, over de roekeloze financiële manoeuvres - het gebruiken van Chinese bedrijven om investeerders op te lichten - die bankiers gebruikten na de crash van de markt in 2008.