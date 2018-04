John Legend is niet zenuwachtig voor hoofdrol Jesus Christ Superstar

"Ik voel me goed", aldus de All of Me-zanger in de ontbijtshow Today op vrijdag. "We hebben goede repetities gehad, we hebben een goed team en ik voel me echt gesteund. Ik heb het gevoel dat we zondagavond in topvorm zullen zijn."

Naast Legend als Jezus is zangeres Sara Bareilles als Maria Magdalena te zien, rocker Alice Cooper als koning Herodes en Broadway-ster Brandon Victor Dixon als Judas.

Familie

Legend, die zijn acteerdebuut op het witte doek in La la Land maakte: "Ik ben opgegroeid in een gezin dat heel religieus was: veel predikers en koorleiders en zangers, we hebben het mijn hele leven over Jezus gehad. En nu speel ik Jezus Christus in Jesus Christ Superstar."

Legends familie zal dan ook aanwezig zijn zijn om het live-optreden bij te wonen, net als een 1.300-koppig publiek. De eenmalige productie voor NBC's Jesus Christ Superstar Live in concert wordt zondag uitgezonden vanuit de Marcy Armory in Brooklyn.

Jesus Christ Superstar is gebaseerd op de Broadway-musical van 1971, waarin de laatste week van het leven van Jezus centraal staat.