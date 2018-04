Nieuwe reeks van komedie Roseanne krijgt tweede seizoen

De nieuwe serie begon deze week. Meer dan 21 miljoen Amerikanen keken naar de doorstart van de comedyserie.

Het huidige tiende seizoen beslaat negen afleveringen. Het elfde seizoen krijgt dertien afleveringen, meldt Deadline. "We zijn heel blij dat Amerika de familie Connor weer heeft verwelkomd. De show is net zo fris en relevant als de laatste afleveringen van 21 jaar geleden. We kunnen niet wachten om te zien wat Roseanne en haar team voor volgend jaar in petto hebben", laat ABC weten.

In de hitserie, die afgelopen week na ruim twintig jaar weer te zien was, speelt Barr een luidruchtige Trump-supporter. De actrice is zelf ook een aanhanger van de Republikeinse miljardair. De voltallige cast keert terug voor het huidige seizoen, onder wie Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky).

Het is nog niet bekend welke zender de reboot in Nederland uitzendt.