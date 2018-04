Heartbeat-acteur Bill Maynard (89) overleden

Manyard speelde in 155 afleveringen mee in de serie Heartbeat, tot het jaar 2000. Manyard speelde tot 2003 ook mee in de spin-off The Royal.

Manyard verscheen in 1953 voor het eerst op de Britse televisie, in Face the Music. In 1957 deed hij mee aan de Britse voorronde voor het Eurovisiesongfestival. Hij eindigde volgens de BBC op de tweede plaats. Dertig jaar later maakte hij zijn debuut in de politiek door zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen in de stad Chesterfield in Yorkshire.

Heartbeat werd tussen 1992 en 2010 uitgezonden.