Eerste beelden Redbad te zien op Heroes Dutch Comic Con

Reiné presenteert op zowel 31 maart als 1 april de beelden van zijn laatste werk. Op het evenement wordt de regisseur bijgestaan door een aantal acteurs uit zijn film, onder wie Lisa Smit en Egbert-Jan Weeber.

Redbad gaat over de Friese held Radboud (Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. De opnames vonden in Nederland plaats in Eindhoven en op Ameland. Reiné week daarnaast uit naar België, Duitsland en Denemarken.

De film is al aan meerdere landen verkocht, waaronder de VS.