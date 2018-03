Ereprijs voor regisseur Martin Scorsese bij filmfestival Cannes

Scorsese zal een speciale vertoning bijwonen van zijn film Mean Streets, die in 1974 in de selectie draaide. De prijs werd in 2002 in het leven geroepen om innovatieve regisseurs in het zonnetje te zetten. Eerder ging de prijs onder meer naar Clint Eastwood, David Cronenberg, Jane Campion en Werner Herzog.

De Quinzaine is een apart programma dat de Franse filmmakers zelf begonnen tijdens het festival van Cannes uit protest over het toen in hun ogen behoudende karakter van de Gouden Palm-competitie.

Diverse Nederlanders werden de afgelopen jaren in de selectie opgenomen, zoals Nanouk Leopold en Urszula Antoniak.