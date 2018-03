Tobias Menzies speelt prins Philip in derde seizoen The Crown

Menzies (44) is onder meer bekend van rollen in series als Rome en Outlander, meldt Deadline.

Hij vervangt Matt Smith in de reeks. The Crown belicht per seizoen zo’n tien jaar uit het leven van de Britse vorstin. Acteurs Smith en Claire Foy worden in het derde seizoen vervangen door oudere spelers. De rol van de koningin wordt overgenomen door Olivia Colman.

The Crown is een van de duurste series ooit gemaakt en een van de boegbeelden van betaalzender Netflix. Producent Peter Morgan sprak twee jaar geleden de hoop uit dat actrice Helen Mirren over een paar jaar de rol van de oude Elizabeth weer op zich wil nemen. Zij speelde de rol eerder in het veelgeprezen toneelstuk The Audience en de met een Oscar bekroonde film The Queen.