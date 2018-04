Carly Wijs staat dicht bij personage in politieserie Suspects

Wijs heeft het personage Susan daarom grotendeels op zichzelf gebaseerd. "Die bewegingen van die vrouw en hoe zij praat, is van mij. Hoe ze loopt bijvoorbeeld", vertelt de 51-jarige actrice aan NU.nl.

"Ben ik die vrouw? Nee, want ik ben geen politie-inspecteur, maar hoe ze loopt, beweegt en praat, dat is hoe ik in het normale leven praat."

Voor haar collega Britte Lagcher (28), die ook een politie-agent speelt, is dat herkenbaar. "Je blijft heel dicht bij jezelf in het spelen. Ik ben gewoon Britte als ik bij de recherche was geweest."

Format

De serie, waarvan het tweede seizoen vanaf 5 april te zien is bij Videoland, draait om een politieteam dat telkens een nieuwe misdaad moet oplossen. Ook Jeroen Spitzenberger speelt een agent. De afleveringen hebben geen script met teksten voor de acteurs, maar wel een zogeheten "treatment" waarin de strekking van het verhaal staat beschreven. Het format is overgenomen van de gelijknamige Britse tv-serie.

"Ik vind het altijd heel fijn, want het geeft ontzettend veel vrijheid", vertelt Wijs, die naast actrice ook schrijfster is. "Je staat continu strak, want je hebt heel weinig tijd voor andere dingen. Er is bijvoorbeeld ook heel weinig tijd voor make-up, dat vind ik altijd fijn want ik houd daar niet van."

Hoog tempo

De serie wordt in hoog tempo opgenomen: twee afleveringen in een week. "Als dat bij een geschreven scène is dan word je wel boos, omdat je echt aan het buffelen bent", vertelt Wijs. "Maar hier ben je aan het creeën, terwijl je aan het draaien bent. Het format werkt bij de gratie van de snelheid, want daar haal je je energie vandaan."

De snelle productie kan ook omdat het gemaakt wordt met natuurlijk licht en handgehouden camera's, waardoor de opbouw van de sets weinig tijd in beslag nemen. Lagcher: "Je moet gewoon door. Je komt op een gegeven moment in een gezamenlijke concentratie. Als ik zo'n week heb gedraaid, moet m’n hoofd wel echt even terugschakelen, maar het is fantastisch om te doen."