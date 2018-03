2001: A Space Odyssey opnieuw uitgebracht voor filmfestival Cannes

Voor de nieuwe versie heeft regisseur Christopher Nolan de originele 70 millimeter negatieven opnieuw afgedrukt met de nieuwste chemische methode. Het filmmateriaal is niet digitaal bewerkt, meldt Deadline.

Nolan verzorgt op 12 mei in Cannes zelf de presentatie van zijn versie van 2001: A Space Odyssey. De vertoning zal onder meer worden bijgewoond door familieleden van de in 1999 overleden Stanley Kubrick, onder wie zijn dochter Katharina Kubrick en zijn zwager Jan Harlan, die als producer lange tijd met de filmmaker samenwerkte.

De film werd in 1968 oorspronkelijk uitgebracht in 70 mm Cinerama roadshow-formaat. De film vertelt het verhaal van de bemanning van een ruimteschip die op een mysterieuze missie wordt gestuurd en te maken krijgt met een slecht functionerend en mogelijk kwaadwillend computersysteem.

De nieuwe versie van 2001: A Space Odyssey is vanaf 18 mei in bioscopen in de Verenigde Staten te zien. Het is niet bekend of de film ook naar Nederlandse theaters komt.