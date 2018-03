Recensieoverzicht: 'Nieuwe Roseanne is een redelijke, en soms goede, komedie'

Vanity Fair

"De eerste aflevering draait om Roseanne Connor - die voor Donald Trump gestemd heeft, net als de echte Roseanne Barr - en de vete met haar zus Jackie (Laurie Metcalf). De twee hebben het blijkbaar met elkaar aan de stok sinds de verkiezingen en als Jackie langskomt voor een etentje, gaat de ruzie verder. Maar dit zijn niet de ruzies die we gewend zijn tussen Jackie en Roseanne uit de originele serie. (...) Het gekibbel in de eerste aflevering voelt gemaakt, alsof het is verzonnen door een entiteit met kunstmatige intelligentie die een paar dagen bezig is geweest met het doornemen van beledigingen die gefabriceerd zijn door Russische bots."

Deadline

"Te midden van barre tijden, slechte knieën, veel inside jokes voor fans van de eerste negen seizoenen, verloren geweren, volwassenen die weer thuiswonen, het najagen van vervlogen dromen en biraciale en genderfluïde kleinkinderen, gaat de nieuwe Roseanne verder in 2018 met slechts een paar kleine aanpassingen ten opzichte van de seizoenen 1988 tot 1997. Een goede beslissing met veel potentie, als je net als ik een fan van de oude show was. (...) Zelfs met zo'n goede cast is Roseanne natuurlijk niet zo fris als het vroeger was. (...) Als het script, (Sara) Gilbert en (John) Goodman niet zo goed zouden zijn, zou dit meer aanvoelen als een Saturday Night Live-sketch."

The Guardian - drie sterren

"Er zijn momenten waarop showrunners Bruce Helford en Whitney Cummings de Connors in het heden proberen te plaatsen. Er is een verhaallijn over Darlene's jonge zoon, Mark, die een voorkeur heeft voor roze leggings en gelakte nagels, en Roseanne en Dan moeten leren vertrouwen op zijn eigen gevoel van wie hij is. Maar de show is op zijn best met het oude recept. De grappen zijn droog, Becky is even arrogant als voorheen en Darlene even gemeen. Alles bij elkaar is dit een redelijke komedie, soms zelfs een goede, en het is om vele redenen een opluchting dat het niet probeert om meer te zijn dan dat."

Los Angeles Times

"Hoewel we tegenwoordig worden doodgegooid met revivals, reboots en returns, is Roseanne niet de eerste show waarvan je zou verwachten dat 'ie weer uit de kast zou worden gehaald - vooral gezien de lange jaren van Roseanne Barr in de marges van de popcultuur en het vreemde, surrealistische laatste seizoen waarin haar tv-echtgenoot Dan, John Goodman, doodging. (...) De makers hebben de show op een fantastische manier laten herleven zonder de originele aantrekkingskracht te verliezen, en dat was niet makkelijk. Net als bij de reboot van Will & Grace leunt Roseanne niet enkel op nostalgie. De serie maakt juist het feit dat de Connors moeite hebben met de moderne wereld belachelijk."

