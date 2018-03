George Clooney wilde niet terugkeren in nieuw seizoen Roseanne

"George Clooney wilde niet meedoen. Dat was jammer, maar goed, hij woont in Italië", aldus hoofdrolspeelster Roseanne Barr in gesprek met radiozender Sirius XM.

Clooney speelde in het eerste seizoen mee als de baas van Roseannes zus Jackie. De acteur ging daarna aan de slag bij ziekenhuis ER, waarna hij in steeds meer films ging spelen. Inmiddels is hij tweemalig Oscarwinnaar.

Het nieuwe seizoen van Roseanne is sinds dinsdag te zien op Amerikaanse televisie. In navolging van Gilmore Girls en Full House zijn er nieuwe afleveringen gemaakt. De originele serie was vanaf 1988 te zien en eindigde na negen seizoenen.