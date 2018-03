Productiehuis Edward Norton aangeklaagd om brand op set

Een vrouw die het gebouw moest ontvluchten zegt dat ze is misleid, meldt TMZ.

Het vuur brak uit in de kelder van het pand. De vrouw was op dat moment in haar appartement. Iemand van het productieteam zou ten onrechte tegen haar hebben gezegd dat de brand geblust was. Dat was niet het geval, want meer dan 200 brandweerlieden zijn uren bezig geweest om het brand onder controle te krijgen.

De vrouw zegt ook dat ze "moest rennen voor haar leven" door het donkere trappenhuis vol rook. Ze kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar zegt dat meerdere bezittingen, waaronder boeken, juwelen en een kunstwerk, zijn verwoest. De bewoonster zegt dat het productiebedrijf "zeer ontvlambare apparatuur" in de kelder had staan en dat de brand daardoor zou zijn ontstaan. Ze eist van Nortons bedrijf 6 miljoen dollar (7,4 miljoen euro).

Brandweer overleden

De opnames van de film, waarin onder meer Bruce Willis en Alec Baldwin een rol spelen, vonden plaats in een gebouw waar jarenlang St. Nick's Pub zat. De populaire jazzclub vormde het decor voor de nieuwste film van Norton.

Bij de brand van donderdag kwam een brandweerman om het leven. Twee anderen liepen verwondingen op. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.