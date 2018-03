20th Century Fox stelt twee nieuwste X-Men-films uit

X-Men Dark Phoenix, met onder meer Michael Fassbender en Jennifer Lawrence in de hoofdrollen, zou in Amerika uitkomen op 2 november 2018. De nieuwe releasedatum is nu 14 februari 2019. De film is een vervolg op X-Men: Apocalypse uit 2016.

Doordat deze film is uitgesteld, is besloten om Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury-biografiefilm, eerder in de bioscopen te laten draaien. Deze zal nu op 2 november uitkomen in plaats van op eerste kerstdag in 2018.

De X-Men-spinoff New Mutants is voor de tweede keer uitgesteld en zal uitkomen op 2 augustus 2019, wat eerst 22 februari zou zijn.

Net als in de originele serie vormen de New Mutants een superheldenteam, zij het dat alle karakters nog tieners zijn. Zo kruipt Anya Taylor-Joy met Magik in de huid van een jonge tovenares en tevens het zusje van X-Men-karakter Colossus. Wolfsbane (rol van Maisie Williams) is ook een jonge mutant, die in een wolf kan veranderen.