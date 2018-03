Regieprijzen voor Martin Koolhoven en Dana Nechushtan

De leden bepalen door stemming wie de awards in ontvangst mag nemen.

Koolhoven krijgt het beeldje toegekend voor zijn western Brimstone, over een meisje dat wordt achtervolgd door een demonische priester (Guy Pearce). Nechushtan werd bekroond als beste regisseur van een tv-serie voor Hollands Hoop II, over een overspannen psychiater (Marcel Hensema) die in Groningen een drugsimperium gaat leiden.

Als best geregisseerde tv-programma is het satirische programma Zondag met Lubach gekozen. De prijs gaat naar regisseur Jan Gitsels. Het beeldje voor beste documentaire gaat naar Liefde is aardappelen van regisseur Aliona van der Horst.

Het was de tweede maal dat de DirectorsNL Awards werden uitgereikt. De beeldjes worden in totaal zeven categorieën verdeeld.