Annet Malherbe wordt niet gespaard door regisserende echtgenoot

"De rolverdeling is van begin af aan duidelijk geweest: hij is de regisseur, ik ben de actrice", legt Malherbe in een interview in de VARA Gids uit.

"Hij weet wat ik kan, vraagt veel en gaat alles behalve voorzichtig met me om. Makkelijk is het nooit, maar het werkt. Al 38 jaar en zeven films."

De Noorderlingen

Op de vraag welke samenwerking met haar man ze als de meest waardevolle beschouwt, noemt ze de in 1992 verschenen film De Noorderlingen.

"Dat was een heel leuke film om te doen. Het was voor het eerst dat we buiten de studio werkten. De film schetst heel mooi de burgerlijkheid van een nieuwbouwwijk in de jaren 60. Typisch Hollands, maar met een twist."

Malherbe is binnenkort te zien in de nieuwe NPO3 serie Zuidas, die vanaf komende zondag te zien is.