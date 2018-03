Olga Zuiderhoek (71) wil blijven acteren 'zolang het kan'

"Hoewel dat niet zonder problemen is hoor. Over teksten leren doe ik zes keer langer dan vroeger. Hoewel ik, sinds ik besloot niet meer drinken, het proces enigszins een halt toe heb kunnen roepen", zegt Zuiderhoek in een interview in de VARA Gids.

Zuiderhoek raakte bekend door haar rollen in films en series als Turks Fruit, Abel en Penoza en is op dit moment te zien in de serie De 12 van Oldenheim.

'Zware baan'

Hoewel de actrice nog steeds graag werkt, heeft ze de toneelklussen wel op een laag pitje gezet.

"In het theater staan, ga ik nu een tijd niet doen omdat ik het zwaar vind om pas 's avonds te moeten presteren. De hele dag staat in het teken van het spelen, daarna ben je in de nacht even 'vrij' en bij het opstaan begint de voorbereiding alweer. Een zware baan is fijn, begrijp me goed, maar dus wel zwaar."