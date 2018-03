HBO komt met documentaire over Serena Williams

Being Serena volgt het persoonlijk leven van de topsporter in een periode waarin er veel voor haar gebeurde. In de docu komen haar zwangerschap, huwelijk, de geboorte van haar dochter en haar rentree op de baan aan bod.

Williams won in januari 2017 de Australian Open. Vier maanden later maakte ze bekend dat ze tijdens het toernooi acht weken zwanger was.

Op 1 september beviel ze van Alexis Olympia Ohanian Jr, twee maanden later trouwde ze met de vader van het meisje, Reddit-oprichter Alexis Ohanian.