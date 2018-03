David Koepp is als regisseur betrokken bij het project, schrijft Variety.

De opnamen moeten later dit jaar van start gaan. You Should Have Left gaat over een scenarioschrijver die in een afgelopen huisje in de Alpen aan een vervolg op zijn succesvolle film werkt. Door een aantal vreemde gebeurtenissen wordt hij steeds meer uit zijn evenwicht gebracht.

De 59-jarige Bacon werkte eerder met Koepp samen aan de thriller Stir of Echoes.