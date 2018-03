Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

The Mechanism belicht het grootste corruptieschandaal uit de Braziliaanse geschiedenis. Wat begon als een onderzoek naar witwaspraktijken, leidde al snel naar de hoogste regionen van de Braziliaanse elite. Zelfs de president bleek geen schone handen te hebben. Het brein achter deze Netflix-serie is José Padilha. Hij tekende eerder voor de misdaadhit Narcos.

In Requiem onderzoekt Matilda de zelfmoord van haar moeder. Wanneer ze dieper graaft in haar familieverleden, blijkt dat zij een mysterieuze rol heeft gespeeld in een spraakmakende verdwijningzaak van een peuter. Matilda reist af naar het dorpje waar het kind is verdwenen, maar daar wordt ze niet bepaald met open armen ontvangen door de inwoners. Requiem is een thriller met bovennatuurlijke elementen, geïnspireerd door klassieke horrorfilms als Rosemary’s Baby.

Daarnaast zijn er nieuwe seizoenen beschikbaar van Santa Clarita Diet, Alexa & Katie, Chrisley Knows Best en The Standups.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Shadowhunters: The Mortal Instruments, Riverdale, Designated Survivor, Black Lightning, DC’s Legends of Tomorrow, Ash vs Evil Dead, Dynasty, Lucifer en Violet Evergarden.

Films

Het trio achter de comedyserie Workaholics bundelt opnieuw de krachten voor de Netflix-film Game Over, Man! In deze parodie op Die Hard worden de gasten en werknemers van een hotel gegijzeld door terroristen. Het lot van de gijzelaars ligt in handen van drie sullige hotelmedewerkers. Game Over, Man! is een melige comedy vol gastrollen en knipogen naar andere films.

De Netflix Original-film Roxanne Roxanne vertelt het levensverhaal van Roxanne Shanté. Zij groeit begin jaren 80 op in Queens, dan nog een van de beruchtste achterstandswijken in New York. Ondanks alle tegenslagen, bereikt ze op haar zestiende al de top van de rapwereld. Maar het succes heeft ook een keerzijde. Deze muziekbiografie is geproduceerd door niemand minder dan Pharrell Williams.

Paradox is een dromerige western over een stel muzikale bandieten die zich verschansen in de bossen. In de actiethriller Killer Elite krijgt een huurling de opdracht om drie commando’s te vermoorden die de zoon van een sjeik hebben gedood.

Halverwege de negentiende eeuw ontdekt een oorlogsveteraan dat zijn verloren gewaande broer werkt als reus in het circus in het drama The Giant. In de komedie Brother Nature loopt een romantisch weekendje flink uit de hand wanneer de aanstaande bruidegom zijn opdringerige zwager ontmoet.

Documentaire

De vierdelige documentaireserie The Defiant Ones belicht de bijzondere samenwerking tussen producers Dr. Dre en Jimmy Lovine. Lovine werkte met muzieklegendes als John Lennon en Bruce Springsteen, terwijl Dr. Dre met N.W.A. aan de wieg stond van de gangsta rap. In de jaren 90 bundelden deze tegenpolen de krachten en deze samenwerking zou de muziekindustrie voorgoed veranderen. Naast Dre en Lovine, komen ook sterren als Bruce Springsteen, Snoop Dogg, Bono, Eminem en Gwen Stefani aan het woord.

