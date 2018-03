Brandweerman sterft na vuurzee bij filmset nieuwe film Edward Norton

Twee anderen liepen serieuze verwondingen op, schrijft The New York Times.

In het gebouw waar de brand uitbrak, huisde jarenlang St. Nick's Pub, een populaire jazzclub in New York. Het diende als decor voor Motherless Brooklyn, waarin onder anderen Bruce Willis, Willem Dafoe en Alec Baldwin een rol spelen. De filmcrew was al enkele weken bezig met opnamen bij de locatie.

De producenten van de film laten in een verklaring weten dat de brand aan het eind van een draaidag ontstond. "Helaas weten we nu dat een brandweerman uit New York zijn leven heeft gegeven in de strijd tegen de groeiende vlammenzee. Onze harten zijn bij zijn familie."

Het is niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.