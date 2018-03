Filmfestival Cannes verbiedt selfies op rode loper

In een gesprek met Film francais zegt Fremaux dat hij tot deze maatregel is gekomen in overleg met Pierre Lescure, voorzitter van het Cannes Film Festival, schrijft The Hollywood Reporter.

Fremaux is al tijden tegen het maken van een selfie bij een festival. Volgens hem tast het fenomeen de grootsheid van een evenement als het Cannes Film Festival aan. Tevens wil de festivalleiding de persvertoningen gelijktijdig laten plaatsvinden met de galapremieres.

Het filmfestival in Cannes is toe aan zijn 71e editie en vindt dit jaar van 8 mei tot 19 mei plaats in Frankrijk.