Cas Jansen blij dat mensen einde van 12 van Oldenheim niet verklapt hebben

Naast Jansen spelen ook Nasrdin Dchar, Noortje Herlaar en Gaite Jansen hoofdrollen in de serie. Ze hebben positieve reacties gekregen op hun werk, vertellen ze aan NU.nl.

Het thrillerdrama draait om het kleine plaatsje Oldenheim, waar een 16-jarig meisje plotseling vermist raakt. Zij is niet de enige: al gauw verdwijnen er meer inwoners.

"De reacties logen er niet om, die waren echt tof", zegt Dchar. De acteur speelt rechercheur Sharif Dahmani, die het onderzoek naar het vermiste meisje leidt. En het leuke is: de mensen spoilen niet."

"Ik denk dat ze dat doen uit respect naar de serie", voegt Jansen toe. Hij vertolkt de rol van Thomas Wisse, een oude bekende van het personage Peggy Jonkers (Noortje Herlaar). "Misschien is het ook een beetje als felicitatie naar ons toe, als makers van de serie."

Mysterie

Het personage van Herlaar keert na lange tijd weer terug naar haar geboortedorp Oldenheim. Ze heeft gewerkt in Irak en lange tijd geen contact gehad met haar vader en haar zus (gespeeld door Gaite Jansen). Kort na haar rentree in Oldenheim beginnen de mysterieuze verdwijningen.

In De 12 van Oldenheim spelen nog meer bekende namen mee, zoals Olga Zuiderhoek, Fedja van Huêt en Eric van Sauers. "De sfeer op de set was heel goed", vertelt Herlaar. "Je hebt niet met iedereen veel scènes, dus de één zie je vaker dan de ander. Maar met collega's met wie ik vaak speelde, zoals Gaite, is de band dan nog wat hechter."

"Veel castleden heb ik niet eens gezien", zegt Cas Jansen. "Kees Boot, die ook in Oldenheim zit, ken ik al jaren. We zeiden altijd tegen elkaar: het zou leuk zijn eens samen een serie te doen. Zit je samen in een serie, zie je elkaar nog niet."

Richard Groenendijk

Een opvallende naam in de groep acteurs is Richard Groenendijk, die vooral bekend is als komiek en in Oldenheim zijn eerste serieuze rol speelt. Vinden de ervaren acteurs dit een gewaagde keuze? "Hij is natuurlijk niet de eerste, mensen als Theo Maassen hebben bewezen dat ze zoiets heel goed kunnen", vertelt Gaite Jansen. "Bovendien denk ik dat voor een goede komiek dezelfde dingen van belang zijn als bij een acteur, muzikaliteit, een goede timing, tekstbegrip. De meeste goede komieken zijn vaak steengoede acteurs", voegt Herlaar toe.

Uit recensies en reacties op de serie bleek dat kijkers vooral de spannende wendingen konden waarderen. Ook de cast wist vanaf dag één niet hoe de serie zou eindigen. "We hebben ons laten verrassen", zegt Herlaar. "Het was leuk om zelf ook nog even te kunnen opgaan in het mysterie en verschillende mogelijke daders. Uiteindelijk hoor je natuurlijk welke kant jouw personage op gaat." Maar je gaat er niet anders door spelen, vindt Cas Jansen. En lachend: "Misschien dat slechte acteurs dat wel nodig hebben."

Ons-kent-ons

Zouden de hoofdrolspelers zelf in een plaats als Oldenheim willen wonen? "Ik kom zelf uit zo'n plaastje in Brabant waar ik 23 jaar heb gewoond", zegt Dchar. "En ik zeg je eerlijk: sinds ik een gezin heb, wil ik daar wel naar teruggaan. Het ligt alleen net te ver voor de plekken waar ik vaak werk, dus ben ik toch in Rotterdam gebleven."

"Ik zou een woonplaats als Oldenheim te krom vinden", vindt Cas Jansen. "Ik hou zelf heel erg van de stad en wil in een omgeving kunnen verdwijnen. In een dorp kom je iedereen tegen en ken je de verhalen en vooroordelen van elkaar. Zo'n sociale controle vind ik moeilijk."

Gaite Jansen en Herlaar beamen dit. "Nee, Oldenheim lijkt me op dit moment geen leuke plek. Zoveel onderhuidse spanningen. Kijk maar hoe het verhaal zich ontwikkelt", zegt Herlaar. "Een ons-kent-ons-dorp lijkt me geen leuke plek om te wonen", vindt Jansen. "Doe mij maar de grote stad."

Tweede seizoen

Denken de castleden dat er een tweede seizoen van de serie in zit? "Die mogelijkheid biedt het einde van de serie wel", zegt Herlaar. "Ik weet dat er wel over gesproken wordt, dus wie weet."

Cas Jansen vindt dat series op hun hoogtepunt moeten stoppen dus in het kader daarvan zou de serie niet meer dan drie seizoenen moeten krijgen, mocht er een vervolg komen. "Anders ga je te lang door. Je moet wel iets goeds bedenken om de serie een vervolg te laten krijgen. Misschien met een ander dorp, en andere mensen?"

De 12 van Oldenheim is op 1 april te zien op RTL4 om 21.30 met een dubbelaflevering. Vanaf 8 april wordt er elke week een enkele aflevering uitgezonden.