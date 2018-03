Rol voor Chace Crawford in Manson-film Charlie Says

Crawford speelt volgens The Hollywood Reporter de rol van Tex Watson, een 'lid' van de familie Manson die betrokken was bij de moord op actrice Sharon Tate en vier anderen. De regie is in handen van American Psycho-regisseur Mary Harron.

De 32-jarige acteur is vooral bekend van zijn rol als Nate Archibald in Gossip Girl. Crawford maakte van 2007 tot en met 2012 zijn opwachting in zes seizoenen van de serie.

DiCaprio en Pitt

Charlie Says is niet de enige film die gaat over de Charles Manson-moorden. Quentin Tarantino maakt met Once Upon a Time in Hollywood eveneens een film over dit onderwerp. Daarin spelen Leonardo DiCaprio en Brad Pitt de hoofdrollen.

Manson kreeg voor het aanzetten tot de gruwelijkdaden levenslang. Hij stierf afgelopen november op 83-jarige leeftijd.