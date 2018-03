Tim Immers keert na 23 jaar terug in GTST als Mark de Moor

Voor de acteur (46) voelt het als thuiskomen, zegt hij in gesprek met NU.nl. "Dat komt echt omdat we op een hele warme, liefdevolle manier opgevangen zijn."

"Wennen was het zeker en ik was ook best wel zenuwachtig de eerste week. Gelukkig ging dat ook weer snel voorbij. Maar goed, het is spannend: het is lang geleden en je wil het meteen weer goed doen."

Het personage van de acteur, Mark de Moor, vertrok in de serie samen met zijn vriendin Marieke (Nathalie Mourits) naar Toscane. Ook dit personage keert weer terug in GTST, dit keer gespeeld door actrice Lidewij Mahler.

Dynamisch

Erik de Vogel, sinds 1996 in de serie als Ludo Sanders, zegt in gesprek met NU.nl dat het steeds terugkeren en introduceren van nieuwe personages, de serie dynamisch houdt. "Tim komt terug, maar ik heb nooit eerder met hem in de serie gespeeld. Dus voor mij is dat nieuw. (...) Dat is vanaf dag één meteen ongelofelijk leuk."

Zanger

Na zijn rol in de serie had Immers als zanger hitjes met Liever dan Lief en Roze Bril. Daarna was hij te zien als presentator van onder andere de RTL4-programma's House Vision en TV Makelaar. Tegenwoordig is de acteur eigenaar van twee Amsterdamse restaurants.