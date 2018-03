'Weinstein Company is Jennifer Lawrence en Malia Obama geld schuldig'

Uit een 300 pagina's tellend document, dat in handen is gekomen van de website The Blast, blijkt dat het bedrijf geld schuldig is aan onder meer Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jerry Seinfeld en Judi Dench.

Ook Malia Obama, de dochter van voormalig president Barack Obama, zou nog geld krijgen van The Weinstein Company. Obama liep in 2017 stage bij het filmbedrijf, voordat Harvey Weinstein beschuldigd werd van misbruik.

In totaal is The Weinstein Company meer dan 500 miljoen dollar schuldig.

Het bedrijf ging maandag ten onder aan de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van topman Harvey Weinstein. De broers Harvey en Bob Weinstein richtten The Weinstein Company op in 2005, nadat zij hun studio Miramax hadden verkocht aan Disney.

Misbruik

De grootste successen van de studio waren Django Unchained, The King's Speech en Silver Linings Playbook, waarin Lawrence de hoofdrol speelde.

Harvey Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimidatie tot verkrachting. Hij werd uit het bedrijf gezet, maar de procureur-generaal van de staat New York spande een rechtszaak aan tegen de filmstudio. De bedrijfstop zou hebben nagelaten medewerkers te beschermen tegen de voormalig directeur.