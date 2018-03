Amy Poehler speelt hoofdrol in wijnkomedie voor Netflix

Ook gaat Poehler de film regisseren en produceren. Bridesmaids-actrice Maya Rudolph is ook in de film te zien en Tina Fey, de beste vriendin van Poehler, zal tevens bij het project betrokken zijn. Onduidelijk is nog of de 30 Rock-actrice in de film zal meespelen, of dat zij als schrijfster of producent actief zal zijn.

Wine Country gaat over een groep vrouwen die al jarenlang bevriend zijn. Als een van hen vijftig wordt, besluiten ze om een weekend weg te gaan naar Napa Valley, de bekende wijnstreek in Californië.

Het is nog niet bekend wanneer de film op de streamingdienst te zien zal zijn. Poehler werkt momenteel ook aan een komedieserie voor Netflix. Hierin speelt Orange is the new black-actrice Natasha Lyonne de hoofdrol.