Girls-actrice Allison Williams krijgt vaste rol in Series of Unfortunate Events

Daarmee vult ze de cast aan die inmiddels bestaat uit acteurs als Neil Patrick Harris, Will Arnett en Cobie Smulders.

Het is nog niet bekend welke rol Williams precies gaat spelen, meldt Variety. Wel zal de actrice te zien zijn in zowel het tweede als het derde seizoen. Het derde seizoen van A Series of Unfortunate Events zal ook het laatste zijn, zo werd begin februari duidelijk.

A Series Of Unfortunate Events is gebaseerd op de kinderboeken van Lemony Snicket. Het eerste seizoen besloeg de eerste vier boeken over de weeskinderen Baudelaire die gedwongen bij hun verre familielid Count Olaf intrekken.

In de tweede reeks, die vanaf 30 maart beschikbaar is op het streamingplatform, komen de avonturen uit boek 5 tot en met 9 aan bod. Het verhaal werd eerder verfilmd met Jim Carrey in de hoofdrol.