Excuses voor The Crown-acteurs na controverse over salaris

Dat schrijft The Hollywood Reporter.

"Wij willen onze excuses aanbieden aan Claire Foy en Matt Smith, briljante acteurs en vrienden, die afgelopen week ineens in een mediastorm belandden zonder dat ze daar iets aan konden doen", aldus het productiebedrijf.

"Als producenten van The Crown zijn wij verantwoordelijk voor de budgetten en salarissen; de acteurs weten niet wie wat krijgt en mogen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het salaris van hun collega's."

Left Bank Pictures zegt de ontstane discussie te "begrijpen en waarderen" en "absoluut voorstander" te zijn van gelijke betaling, ongeacht gender. Ook zegt het bedrijf in gesprek te willen gaan met Time's Up UK en ERA 50:50; twee organisaties die zich inzetten voor gelijke rechten van vrouwen.

Doctor Who

Vorige week werd duidelijk dat Smith, die prins Philip speelt in The Crown, meer verdient dan Foy, die koningin Elizabeth speelt. Dat verschil werd veroorzaakt door het feit dat Smith voor het starten van de serie bekender was dankzij zijn rol in Doctor Who. Creatief directeur Suzanne Mackie beloofde dat 'de vorstin' vanaf het derde seizoen evenveel betaald krijgt als haar tegenspeler. Olivia Colman is in dat seizoen te zien als koningin.