Elisabeth Moss speelt rol in misdaaddrama The Kitchen

Dat meldt The Hollywood Reporter maandag. Moss speelde eerder in Mad Men, Top of the Lake en The Handmaid's Tale, waarvoor ze een Emmy won.

De film gaat over de vrouwen van bendeleden, gespeeld door onder meer Melissa McCarthy en comédienne Tiffany Haddish. Zij besluiten om het "werk" van hun echtgenoten over te nemen, meldt Deadline.

Daarmee worden ze een stel van de meest meedogenloze en krachtige gangsters in de jaren zeventig. De film is vanaf 20 september 2019 te zien in de bioscoop.

Debuut

The Kitchen is het regiedebuut van Andrea Berloff. Ze was eerder werkzaam als scenarioschrijver, en werkte mee aan films als Straight outta Compton en World Trade Center.