Nieuwe Indiana Jones volgend jaar april opgenomen in Verenigd Koninkrijk

Dat bevestigde regisseur Steven Spielberg bij de uitreiking van de Empire Awards in Londen.

"Het is altijd de moeite waard om hierheen te reizen als ik met zulk groot talent uit het Verenigd Koninkrijk kan werken", aldus de Amerikaanse regisseur. "De acteurs, de cast en alle andere medewerkers; iedereen die me heeft geholpen bij het maken van mijn films hier en die me blijft helpen als ik terugkom in april 2019."

Het vijfde deel in de reeks verschijnt op 20 juli 2020, opnieuw met Harrison Ford in de hoofdrol. Het script is geschreven door David Koepp.

Time's Up

De 71-jarige Spielberg, die bij de ceremonie werd uitgeroepen tot 'legende', sprak in zijn toespraak ook over Time's Up, de beweging die zich inzet tegen seksuele intimidatie in de filmwereld.

"Deze beweging is belangrijker dan iemand zich ooit zal realiseren. Ik denk dat we over tien jaar terugkijken en dit dan zien als een historisch moment. Time's Up betekent dat het hier eindigt", aldus Spielberg.

"Dit is het einde van hoe de dingen waren. Het wordt hopelijk nooit meer zoals het was."