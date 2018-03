Recensieoverzicht: Nieuwe Lara Croft 'veel geloofwaardiger' in Tomb Raider

De Telegraaf - Driëenhalve ster

"Oscarwinnares Vikander (The Danish girl, Ex machina) oogt minder plastic, minder wanstaltig modieus en vooral ook minder topzwaar dan haar voorgangster. Haar Lara Croft is één atletische bonk spieren en staat met beide voeten op de grond óf op haar pedalen. (...) Trouw aan de Tomb Raider-games biedt het Engelstalige debuut van de Noor Roar Uthaug (The Wave) volop avontuurlijke actie, met Alicia Vikander als flitsend en emotioneel middelpunt. Juist door haar kwetsbaarheid wint haar personage aan charme, terwijl slimheid en doorzettingsvermogen Crofts geheime wapens zijn."

Trouw - Drie sterren

"De kracht van Lara Croft zit 'm, net als bij genre-genoot Indiana Jones, in haar combinatie van moed, nieuwsgierigheid en een bijna naïef optimisme. Die laatste eigenschappen raken wat ondergesneeuwd zodra ze zich in een Japanse jungle begeeft en de Noorse regisseur Uthaug de visuele effecten onverbiddelijk, en tamelijk humorloos, op elkaar stapelt. (...) In een korte scène tegenover een moeilijkdoenerige pandjesbaas komen we meer over Lara te weten dan in alle tumult die daarna nog volgt. Dat is jammer, voor een actieheldin."

AD - Drie sterren

"De nieuwe Lara is kwetsbaarder, minder sexy, maar veel geloofwaardiger dan de vorige. Vikander maakt van Lara meer een mens, dat rouwt om haar verdwenen vader en zichzelf in Londen staande moet zien te houden. Toch treedt ook zij in de voetsporen van haar vader en belandt in een woest en wild, exotisch avontuur waarbij alles van haar atletisch vermogen wordt gevraagd: rennen, duiken, vallen, opstaan, klimmen en vechten voor haar leven."

De Volkskrant - Drie sterren

"Menselijker, zo verschijnt Lara Croft in de heropstart van de Tomb Raider-avonturenreeks. (...) Gewoon een knap, stoer en tanig meisje, dat ook wel eens niet wint met kickboksen. (...) De nieuwe speelfilm kent dezelfde kwalen als die eerdere delen: onvoldoende vindingrijk plot, bordkartonnen personages, gezwollen dialogen ('ik ben niet zover gekomen om je te zien sterven!') en opzichtig uit Indiana Jones geleende clichés, inclusief de plots dichtrollende grotdeur. De actie is degelijk: Vikander schopt, slaat, kreunt en klautert door de eilandjungle, en blijft overeind."

