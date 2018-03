Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De grootste serie die deze week verschijnt, is de jeugdserie On My Block. In een ruige buurt in Los Angeles wordt de vriendschap van vier intelligente en grappige tieners op de proef gesteld wanneer ze naar de middelbare school gaan. Dat klinkt als de zoveelste clichématige tienerserie, maar de afgelopen week regende het positieve recensies.

Het duurt nog een hele tijd voor de eerste Nederlandse productie op Netflix te zien is, maar gelukkig brengt de streamingdienst ook het beste uit het buitenland naar hier. Zo is de Argentijnse dramaserie Edha sinds gisteren te bekijken. Wraak, passie en duistere geheimen duwen een succesvolle modeontwerpster en alleenstaande moeder tot het uiterste wanneer ze een knappe, jonge immigrant ontmoet.

Ook nieuwe afleveringen van Riverdale, Designated Survivor, Dynasty, The Flash en Lucifer zijn afgelopen week aan het aanbod van Netflix toegevoegd. De tweede reeks van het Australische origineel van Rot Op Naar Je Eigen Land staat ook online. In Go Back Where You Came From wordt een groep Australiërs gedwongen onder dezelfde barre omstandigheden te leven als de vluchtelingen en asielzoekers over wie ze vooroordelen hebben.

Films

Benji is een originele film van Netflix. Het gaat om een remake van de bekende film uit de jaren zeventig. Een vastberaden hond schiet daarin een gebroken gezin te hulp op het moment dat hun kleine jongen en zijn zus in groot gevaar raken. Daarna ontstaat er een hechte vriendschap tussen de kinderen en het hondje.

Ook het veelgeprezen waargebeurde verhaal Woman in Gold, met Helen Mirren en Ryan Reynolds in de hoofdrollen, is het kijken waard. Maria Altmann, een Joodse vluchteling, gaat met behulp van een jonge advocaat een juridische strijd aan tegen de Oostenrijkse overheid om vijf schilderijen van kunstenaar Gustav Klimt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden de werken, waaronder een schilderij met de titel The Golden Lady, gestolen zijn uit het huis van haar familie.

Naast deze twee titels zijn ook de films Down With Love, Joe Somebody, Steel Rain en Annihilation te streamen.

Documentaires

De meest spraakmakende documentaire die deze week nieuw op Netflix staat is Take Your Pills. Deze Netflix Original neemt de wereld van de prestatieversnellers onder de loep. In een competitieve wereld biedt een middel als Adderall studenten, atleten, programmeurs en anderen een manier om beter en sneller te presteren. Maar tegen welke prijs?

Andere nieuwe aanwinsten op Netflix zijn Kygo: Live at the Hollywood Bowl en Ricky Gervais: Humanity. In die eerste documentaire wordt de Noorse dj Kygo gevolgd op het podium en achter de schermen tijdens zijn optreden vol speciale gasten in de beroemde Hollywood Bowl in L.A. Ricky Gervais spot in zijn eerste special in zeven jaar op kenmerkende wijze met beroemdheid, mortaliteit en een samenleving die alles persoonlijk opvat.