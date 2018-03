Anna Drijver en Benja Bruijning in vierde seizoen Nieuwe Buren

Dat maakte het tweetal vrijdagavond bekend in RTL Late Night. De opnames beginnen in het voorjaar en de serie komt in 2019 beschikbaar op Videoland.

Het vierde seizoen van de serie speelt zich niet alleen af in Almere, maar ook in het buitenland. Bruijning en Drijver spelen de rollen van de levensgenieters Olivier en Victoria. De personages in de serie kennen elkaar als sinds hun tienerjaren.

Echte koppels

In de reeks Nieuwe Buren spelen meerdere acteurs die ook in het echte leven een koppel zijn of waren. Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans zijn tot nu toe in alle seizoenen te zien. Thijs Römer en Katja Schuurman speelden in het eerste seizoen en Fedja van Huêt en Karina Smulders namen het stokje van hen over in het tweede seizoen.

In Nieuwe Buren 3, dat sinds 2 maart op Videoland beschikbaar is, kwamen Abbey Hoes en Tobias Kersloot naar de Zonnewijk. In de laatste aflevering van het huidige seizoen komt Bruijning al voorbij. Welke acteurs terugkomen en wie er verder in de komende reeks gaan spelen, wordt later bekendgemaakt.