Dramaserie The Sinner krijgt tweede seizoen

Het tweede seizoen gaat vooral draaien om detective Harry Ambrose, gespeeld door Bill Pullman, meldt Deadline. Hij moet opnieuw een moordzaak oplossen.

Of ook Jessica Biel terugkeert, de hoofdrolspeelster uit het eerste seizoen, is niet bekend.

The Sinner, dat draait om een vrouw die een moord heeft gepleegd, was eigenlijk bedoeld als miniserie. Vanwege de goede reacties is besloten nu een vervolg te maken. Het eerste seizoen ontving onder meer twee Golden Globe-nominaties. The Sinner is in Nederland te zien op Netflix.