Martin Freeman denkt dat nieuw seizoen Sherlock zou tegenvallen

"Na de vierde reeks hadden we er genoeg van. Als ik voor mijzelf spreek, lag dat voor een deel aan de ontvangst van het publiek", zegt Freeman in gesprek met The Telegraph.

Hij is al sinds het begin van de serie te zien als Dr. John Watson, de rechterhand van detective Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch).

Volgens Martin is het vrijwel "onmogelijk" om het niveau van de serie vast te houden. "Sherlock was direct van hoge kwaliteit. En als je zo begint is het moeilijk om dat vast te houden", zegt de acteur. "De verwachtingen van het publiek, die zijn gewoon niet grappig meer."

Benedict Cumberbatch zei na afloop van de vierde reeks ook al dat er waarschijnlijk geen nieuwe serie komt van Sherlock.