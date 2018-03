David Tennant ook te zien in komedie van Lena Dunham

Tennant speelt de rol van Walt, een gehoorzame echtgenoot en liefdevolle vader, die ook een belangrijke rol speelt in zijn vriendengroep.

Eerder werd al bekend dat Jennifer Garner de hoofdrol gaat spelen in de achtdelige komedieserie, die uitgezonden gaat worden door betaalzender HBO.

Camping gaat over een man, het personage van Tennant, die zijn 45e verjaardag in het bos viert. Het feest is tot in de puntjes verzorgd door zijn echtgenote (Garner), maar loopt uiteindelijk uit op een ramp.

Tennant is vooral bekend van zijn rol in de science fiction-serie Doctor Who en speelde ook rollen in Jessica Jones en Broadchurch.

De opnames voor Camping beginnen in de lente in Los Angeles.