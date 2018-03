'Melissa Joan Hart krijgt rol in reboot Clarissa explains it all'

De serie, die liep van 1991 tot 1994, draaide om het personage Clarissa Darling, een tiener die te maken had met typische "puberproblemen" zoals jongens, puistjes en school. Opvallend aan de komedie was dat dit personage de kijker direct in de camera aansprak.

Het was de eerste Nickelodeon-serie met een vrouwelijke hoofdrol. In de reboot speelt Hart weer dit personage, die inmiddels moeder is geworden, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Het is de bedoeling dat de nieuwe versie weer op Nickelodeon uitgezonden gaat worden. Mitchell Kriegman, de bedenker van de originele serie, zou ook in gesprek zijn om zijn medewerking aan de reboot te verlenen.

Hart, inmiddels 41 jaar, is het meest bekend van haar titelrol in de serie Sabrina, the teenage witch. Ook van deze serie wordt een nieuwe versie gemaakt, maar Hart is hierin niet te zien. De reboot zal worden uitgezonden via Netflix en wordt een meer duistere versie van de komedie uit de jaren negentig.