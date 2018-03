Peter Heerschop vaak uitgescholden op straat door rol in Jeuk

"Ik ben een verrader en een gluiperd in de serie. Ik laat mijn vriend Thomas (Acda, red.) keihard vallen als het mij uitkomt", vertelt de acteur in gesprek met De Telegraaf.

"Mensen denken dat wij echt zo zijn. Ik word ook uitgescholden op straat voor 'onbeschoft'. Dat is het hoogst haalbare, dan denk ik: het is goed gelukt."

Heerschop vindt dat de humor in Jeuk, waarvan het nieuwe seizoen vanaf zondag weer te zien is, overeenkomsten vertoont met die in de hitserie De Luizenmoeder.

"In De Luizenmoeder zitten af en toe dezelfde schaamtevolle dingen. Dat je denkt 'oh wat is dit erg'. Als Diederik (Ebbinge, red.) in zijn rol als schoolhoofd Anton moet lachen om een lilliputter is dat meesterlijk. Dat zou zo in Jeuk kunnen", vertelt de acteur.

Echte fans

Heerschop verwacht niet dat de miljoenen kijkers van De Luizenmoeder automatisch zullen aanhaken bij Jeuk.

"Ik denk dat Jeuk voor een kleinere groep mensen is. Dat zijn wel echte fans, die mij op straat aanspreken: 'komt het weer, en is het nog steeds even erg?'", aldus Heerschop.