Ava DuVernay regisseert stripboek-verfilming New Gods

De regisseur bevestigde het nieuws over New Gods donderdag met een tweet. Bij een foto van Jack Kirby schreef ze een quote van de schrijver: "Onze dromen maken ons groot". Daar voegde ze aan toe: "Dank je, Jack Kirby."

New Gods gaat over de bewoners van planeten New Genesis en Apokolips, een idyllische wereld en haar dystopische tegenhanger.

Het verhaal is bedacht door Jack Kirby, de in 1994 overleden creatieve partner van Stan Lee, met wie hij voor Marvel werkte. Eind jaren zestig gingen de twee uit elkaar en stapte Kirby over naar concurrent DC.

DuVernay regisseerde in 2014 de film Selma, die werd genomineerd voor een Oscar. In de VS ging afgelopen weekend haar Disneyfilm A Wrinkle In Time, met onder meer Oprah Winfrey en Reese Witherspoon, in première.