Acteur Dax Shepard krijgt rol in Netflix-serie The Ranch

The Ranch draait om de familie Bennett, die naast Colt bestaat uit vader Beau, moeder Maggie en broer Rooster. Danny Masterson, die Rooster speelt, moest in december vertrekken bij de show nadat hij door verschillende vrouwen was beschuldigd van seksueel misbruik.

Het is niet duidelijk of de acteur wel nog te zien is in komende afleveringen van de serie. Eerdere seizoenen zijn door Netflix altijd in twee delen van tien afleveringen uitgezonden, Masterson heeft volgens Variety wel gewerkt aan het eerste gedeelte van het derde seizoen.

Shepard en Kutcher zijn geen onbekenden: in de verborgen camerashow Punk'd hielden ze samen sterren voor de gek. Later was Shepard onder meer te zien in dramaserie Parenthood.