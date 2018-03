James Bond-stuntman stapt naar rechter voor schadevergoeding na ongeluk

Volgens de stuntman kwamen zijn benen klem te zitten tijdens het ongeluk, liep hij meerdere fracturen op en heeft hij schade aan zijn zenuwstelsel.

Het ongeluk zou zijn gebeurd op 17 februari 2015. Tegenover Deadline vertelt de advocaat van Madden donderdag wat er toen precies gebeurde: "Er werden opnames gemaakt van een vliegtuig dat door de Oostenrijkse Alpen vloog, met behulp van een camera die op een Range Rover was gemonteerd. Aan het einde van de opnames slipte de auto en raakte daarbij Terry Madden, die klem kwam te zitten met zijn benen. Hij werd toen overgevlogen naar een ziekenhuis in Oostenrijk en later overgebracht naar het Verenigd Koninkrijk."

De verzekeraars zeiden toentertijd aansprakelijk te zijn, maar volgens Madden heeft hij nog steeds geen schadevergoeding ontvangen. Daarom heeft hij nu alsnog een aanklacht ingediend.

"Ik voelde me bevoorrecht en trots om te werken en deel uit te maken van een actieve, leuke, maar ook hard werkende industrie, waarbij soms het gezinsleven wordt opgeofferd", zegt Madden. "Het heeft mijn ziel vernietigd dat ik mijn carrière nu kwijt ben, waar ik jarenlang zo hard voor gewerkt heb. Het ongeluk heeft mijn mobiliteit enorm beperkt en ik ben niet in staat om dingen te doen die ik ooit vanzelfsprekend vond."

Terry Madden was onder meer stuntman in Avengers: Age of Ultron en X-Men.