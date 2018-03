Kristen Stewart speelt hoofdrol in politieke thriller

Vanwege haar liefde voor hem werd ze in de jaren zestig in de gaten gehouden door de FBI.

Jamal wordt gespeeld door Anthony Mackie, terwijl Jack O'Connell de rol van de FBI-agent speelt die Seberg illegaal volgde. De cast bestaat verder uit Margaret Qualley en Colm Meane en het scenario is geschreven door Joe Shrapnel en Anna Waterhouse.

"Ik vind het geweldig om met zo’n buitengewone cast te mogen werken”, zegt regisseur Benedict Andrews. Hij kan niet wachten om aan de slag te gaan. De filmbazen zijn op hun beurt weer blij dat ze de regisseur hebben kunnen strikken voor de klus.

Ondertussen is Stewart, meest bekend van haar rol in Twilight, ook nog in de race voor een rol in de reboot van Charlie’s Angels. Vorig jaar gingen daar al geruchten over. "Ik zou het heel graag willen doen", vertelde ze in een interview met Entertainment Tonight.