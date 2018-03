Alicia Vikander huiverig voor overnemen rol Angelina Jolie

"Het is een origin story geworden over een meisje, dat nog geen actieheld is, maar haar pad probeert te ontdekken. In deze film stort ze zich in haar eerste avontuur", aldus Vikander (29).

In Tomb Raider, vanaf donderdag 15 maart in Nederlandse bioscopen te zien, speelt de Oscarwinnares (die ze won voor haar bijrol in The Danish Girl) een "aardsere" versie van het personage dat in 1996 werd geïntroduceerd in de game Tomb Raider en een andere versie dan Jolie in 2001 en 2003 speelde. Croft is niet meer de bikkelharde tante met buitenproportionele borstomvang, maar tenger en gespierd en heeft een baantje als fietskoerier in Londen.

Croft probeert rond te komen door af en toe mee te doen aan illegale bmx-races. Dat zou makkelijker kunnen: Croft kan het emperium van haar vader erven door een handtekening te zetten, maar met het tekenen van de papieren verklaart ze haar vader officieel dood. Een laatste boodschap van haar vader, brengt haar naar Azië.

Onhandig

Vikander vond het belangrijk dat "de nieuwe Lara Croft" er een was waar mensen mee meeleven. "Als zij iemand is met wie je zou willen omgaan, dan is het iemand van wie je wil dat het goed gaat en iemand met wie je je kan identificeren."

De actrice denkt dat ze vrienden zouden kunnen zijn. "Ik hou ervan dat ze stuntelt en valt, maar dat ze zichzelf altijd wel kan oprapen en grappig en slim is. Ze is niet bang om zich kwetsbaar op te stellen en dat vind ik heel eervol."

De vertolking van Jolie was voor Vikander als jonge actrice belangrijk. "Ik ben opgegroeid met die films. Het was zo krachtig om een vrouw in de hoofdrol van zo'n soort actiefilm te zien."