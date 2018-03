Famke Janssen naast Nicolas Cage te zien in Primal

Dat meldt Deadline.

Janssen speelt in de film een neuroloog bij de Amerikaanse marine. Het verhaal speelt zich deels af op een Spaans vrachtschip met exotische en dodelijke dieren uit de Amazone die door 'jager' Nicolas Cage in het diepste geheim naar de Verenigde Staten worden gebracht, samen met een huurmoordenaar die aan de VS wordt uitgeleverd. De huurmoordenaar ontsnapt en laat de wilde dieren vrij, waardoor er chaos ontstaat op het schip.

Voormalig Bond-girl Janssen speelde eerder rollen in X-Men en Taken en was op televisie te zien in How To Get Away With Murder en Blacklist: Redemption. Dit jaar komt Louisiana Caviar uit in de bioscopen waarin Janssen een hoofdrol speelt.

Vanaf eind maart draait All I Wish in de Amerikaanse bioscopen, waarin de Nederlandse actrice te zien is met Sharon Stone en Tony Goldwyn.