Peter Faber en Tygo Gernandt in film Voor Galg en Rad

Voor Galg en Rad vertelt over de zestienjarige Thias (Brauers), die halverwege de achttiende eeuw lid is van een bende straatkinderen. Thias is de zoon van Matthias Pont (Gernandt), de kapitein der Bokkenrijders, die is opgepakt en veroordeeld voor vreselijke misdaden. Faber speelt de rol van de lokale schout (lokaal ambtenaar) die op Pont jaagt.

De film van regisseurs Paul Haans en Jeroen Wielheesen duurt 23 minuten. Het is de bedoeling dat Voor Galg en Rad deze zomer in Limburg in première gaat en daarna op verschillende festivals te zien zal zijn. Het project is grotendeels gefinancierd via crowdfunding.