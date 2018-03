Hoofdrolspeelsters voor reboot Cagney & Lacey bekend

Vorige week werd bekend dat Drew na negen seizoenen uit Grey's Anatomy wordt geschreven. Dat was een schok voor de actrice, zo liet ze weten op Twitter. "Ik weet dat jullie verdrietig zijn. Dat ben ik ook", schreef ze in een boodschap aan haar fans. "Ik heb nog niet echt tijd gehad om de informatie te verwerken. Ik weet het minder dan 48 uur en ik ben er nog niet klaar voor mijn dankwoorden en een gedegen verklaring te geven. Dat komt later."

Drew gaat in de reboot Christine Cagney spelen, in het origineel een rol van Sharon Gless. Hurd, die recentelijk te zien was in onder meer Blindspot en Daredevil, kruipt in in de huid van Mary Beth Lacey. Tyne Daly won in de jaren 80 vier Emmy's voor haar vertolking van die rol.

Pilot

In de hitserie leefden de twee agentes privé totaal verschillende levens. Cagney was een vrijgezelle carrièrevrouw en Lacey combineerde haar politiewerk met een gezin. Of dat in de reboot ook zo zal zijn, is niet bekend. Wel kondigde zender CBS eerder aan dat het politieduo deze keer niet werkzaam is in New York, maar in Los Angeles.

De zender heeft vooralsnog alleen een pilotaflevering van de serie besteld.