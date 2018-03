Eerste seizoenen spin-offs Game of Thrones kosten flink meer dan originele serie

"50 miljoen dollar per seizoen zou nooit genoeg zijn voor wat we nu proberen te maken. We moeten het veel grootser aanpakken", aldus een van de HBO-bazen, Francesca Orsi, volgens The Hollywood Reporter tijdens een panel in Israël.

De budgetten die worden gebruikt voor de minstens vijf spin-offs zijn niet exact bekend, maar liggen hoger dan de 50 miljoen dollar die werd aangehouden voor de eerste seizoenen van Game of Thrones.

Het enorme succes van de fantasyserie zort ervoor dat de producenten naar eigen zeggen niets anders kunnen dan dat succes uitbreiden met meer series. De originele reeks stopt na het volgende seizoen.

George R.R. Martin, de schrijver van de boekenreeks waar de serie op gebaseerd is, is betrokken bij de diverse series die worden gecreeërd rondom Game of Thrones. Het is de eerste keer voor HBO dat iets dergelijks wordt gedaan rondom een serie.